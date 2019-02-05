بالصور.. مأدبة عشاء للاعبي الإسماعيلي لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أقام المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة، حفل عشاء مساء الإثنين، للاعبى فريق الكرة الأول والجهاز الفني والإداري والطبي.
وحرص المهندس إبراهيم عثمان على تحفيز اللاعبين من أجل استمرار مسيرة الانتصارات، وتقديم نتائج مميزة بمسابقة الدوري، تسهم في احتلال مركز يليق باسم وجماهيرية النادي، وشدد على أن الفترة المقبلة تتطلب من جميع اللاعبين بذل جهد مضاعف لتحقيق الأهداف المرجوة.
وطالب رئيس النادى الإسماعيلى بضرورة التعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة، من أجل تحقيق أقصى استفادة، وإثبات كل لاعب بالفريق جدارته بارتداء قميص النادي الذي يتمناه أي لاعب، نظرا لحجم الجماهيرية التي يتمتع بها.
ووعد اللاعبون بمواصلة الفوز في اللقاءات المقبلة، وإسعاد الجماهير، وتعويض تعثر النتائج الذي تعرض له النادي في بداية الموسم.
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