شكرا لقرائتكم خبر عن ترك آل الشيخ يزور الزمالك نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، عن زيارته لمقر نادي الزمالك في نهاية الأسبوع الجاري. وأكد ترك آل الشيخ عبر صفحته بموقع«فيس بوك» أنه سيزور الزمالك يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، بصفته رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم، ليلتقي رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والنادي.

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