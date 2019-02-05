كوالياريلا فخور بالانضمام لمنتخب إيطاليا

عرب المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا عن سعادته البالغة بالتواجد في معسكر المنتخب الإيطالي اليوم الاثنين.

وتلقى كوالياريلا /36 عاما/ دعوة من روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا من أجل الانضمام للآزوري للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأكمل كوالياريلا الذي سجل 16 هدفا لسامبدوريا هذا الموسم، عامه السادس والثلاثين يوم الخميس الماضي.

وعلم كوالياريلا يوم الجمعة الماضي باستدعائه لصفوف منتخب بلاده ضمن القائمة التي تضم 32 لاعبا استعدادا لمواجهة فنلندا وليختنشتاين الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال كوالياريلا "استدعائي للمنتخب وأنا في السادسة والثلاثين أمر ممتع تماما، هذا يعني أن المدرب ينظر إلى الجميع، لهؤلاء الذين يؤدون بشكل جيد ويستحقون مكافأة، في مرحلة ما تعجبت، وتساءلت هل يريدني في الجهاز الفني أم كلاعب؟".

وأكد المهاجم المخضرم أنه تشرف باللعب تحت قيادة مانشيني، الذي لعب أيضا في صفوف سامبدوريا وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي في 1991.

وقال كوالياريلا "إنه رمز لسامبدوريا، سعيد للغاية بالمساهمة، لكني قدمت عشرة بالمئة مما قدمه هو لسامبدوريا".