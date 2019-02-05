بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الهزيمة من جورماهيا

وصلت بعثة الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء؛ بعد مواجهة جورماهيا الكيني، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عصر الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويستعد الزمالك عقب العودة خلال الفترة الجارية لمباراته القادمة أمام نجوم المستقبل، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الزمالك مرانه أمس بكينيا ضمن الاستعدادات لمواجهة النجوم على أن يحصل الفريق على راحة عقب العودة اليوم ويستأنف تدريباته على ملعبه غدًا الأربعاء استعدادًا لموقعة النجوم.

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