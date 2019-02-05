شكرا لقرائتكم دياز يصل القاهرة لبدء مهمته مع بيراميدز..واجتماع مع البدرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي بإسم نادي بيراميدز أن المدير الفني الجديد للفريق، رامون دياز، يصل للقاهرة مساء اليوم لبدء مهمته الجديدة مع الفريق وسيكون في استقباله محمد جمال العاصي المدير التنفيذي الجديد للنادى.

وأكد عفيفي بأن المدير الفني رامون دياز سيقود تدريبات الفريق عقب عودة اللاعبين للمران غدا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 24ساعه بعد الفوز علي الداخلية بهدفين في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المتحدث الرسمي بأنه من المنتظر إجتماع حسام البدري رئيس النادي مع المدير الفني للترحيب به وإيضاح كل الأمور الخاصة بالفريق واللاعبين.