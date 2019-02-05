شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يستعدون للنجوم بالفاتحة بعد رباعية جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص لاعبو الزمالك علي الحديث فيما بينهم حول الخسارة من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك لغلق ملف المباراة الأفريقية والاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز.

وأوضح مصدر مطلع بفريق الزمالك إن حازم إمام قائد الفريق حرص علي الحديث مع اللاعبين قبل العودة للقاهرة صباح اليوم لغلق ملف مباراة جورماهيا وتعاهد اللاعبين علي تعويض تلك الخسارة خاصة إن الفريق مازال أمامه خمس مباريات في مجموعته بالكونفدرالية والتي تضم إلي جانبه كلا من جورماهيا ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وكشف المصدر ذاته إن اللاعبين في نهاية الجلسة قاموا بقرآة الفاتحة حيث أغلقوا فيما بينهم ملف الخسارة من جورماهيا للتركيز في المواجهة القادمة أمام النجوم حيث حصل الفريق علي راحة بعد عودته اليوم للقاهرة علي أن يتم استئناف التدريبات غدا الأزبعاء استعدادا لمواجهة النجوم.