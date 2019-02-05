انتقد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب بعد تعادل الريدز مع وست هام يونايتد بهدف لمثله، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.
وأكد أبوتريكة أن المدير الفني لليفربول هو المسئول عن تعادل الفريق أمام وست هام يونايتد بسبب عدم توظيفه لاعبيه بشكل جيد داخل الملعب.
وقال أبوتريكة في تصريحات بفضائية بي ان سبورت "تغييرات كلوب كانت متأخرة للغاية وغير جيدة كماإنه بدأ المباراة بتشكيل غير مفهوم".
واستطرد "لم يستطع كذلك التعامل مع المباراة فحينما يكون نجوم الفريق خارج حالتهم عليك ان تتدخل وذلك ما لم يقوم به المدير الفني الالماني، فعلى سبيل المثال محمد صلاح لم يستطع الاداء في المركز الذي فرضه عليه كلوب، ورغم ذلك لم يقم بتعديل الامر".
وتابع "كلوب أصبح مضغوط بشكل
وأردف "تلك الامور لا يجب أن تصدر من كلوب، فهو بذلك الأمر يقوم بخلق ضغوط على لاعبي ليفربول ويؤثر عليهم وهو ما اتضح بشكل واضح خلال مباراة اليوم ومواجهة ليستر سيتي بالجولة الماضية والتي فشل الفريق في تحقيق الاننتصار بهما".
وواصل "على يورجن كلوب أن يصب تركيزه على الفريق بشكل أكبر إذا اراد الفوز ببطولة الدوري الانجليزي خاصة وان الفريق أداءه في هبوط".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد أبو تريكة ينتقد أداء يورجن كلوب مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.