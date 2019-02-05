عمار حمدي يكشف تفاصيل حديثه مع سيد عبد الحفيظ قبل إعارته إلى الاتحاد

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كشف عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري المعار إليه من صفوف الأهلي لمدة ستة أشهر عن تفاصيل حديثه مع سيد عبد الحفيظ قبل الرحيل.
وقال عمار في تصريحات عبر شاشة صدى البلد "سيد عبد الحفيظ اخبرني أني لن اتوجه للإعارة دون متابعة، وإنما أكد على أن الجهاز الفني سيتابعني بدقة خلال فترة الإعارة".
وواصل "إذا طلب الأهلي عودتيبعد إنتهاء فترة الإعارة فلن أعارض، وانا تحت أمر النادي في أي وقت سواء في حالة تجديد الاعارة أو لا".
وعن مشاركته مع الإتحاد السكندري للمرة الاولى امام المصري أشار " حلمي طولان تحدث معي وقال لي ستشارك خلف المهاجمين، وطالبني أن أؤدي بشكل طبيعي
وأردف "اتدرب بقوة منذ كنت في الأهلي، فقد كنت اعلم صعوبة مشاركتي اساسيًا وسط وجود العديد من اللاعبين بنفس مركزي وكذلك استقدام صفقات جديدة، ولذلك طلبت الاعارة".
واضاف "كابتن وليد صلاح الدين تحدث مع كابتن محمود الخطيب وادارة النادي وأخطرهم برغبتهم في ضمي معارًا".
واختتم "كانت لدي عروض من وادي دجلة وسموحة وكنت قريبًا من الأول ولكن انتهى الأمر في النهاية بالاتحاد السكندري".
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