ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام وست هام يونايتد

كتب- أحمد البادي:

خسر ليفربول نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد لندن، ضمن الجولة الـ25 من

بتعادل ليفربول اليوم، تقلص فارق النقاط مع مانشستر سيتي من خمس نقاط إلى ثلاث نقاط فقط، بعدما تعادل

الريدز في مباراتين على التوالي.

وبذلك يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي وصيفًا بواقع 59 نقطة، ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 57 نقطة، ويحتل تشيلسي المكرز الرابع برصيد 50 نقطة.