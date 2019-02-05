شاهد.. ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل مع وست هام

كتب - عادل أبو الفضل:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة ليفربول ووست هام، التي جمعتهما على ملعب استاد لندن الاولمبي في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بشكل سريع من جانب الفريقين، مع تبادل للسيطرة بينهما على مجريات اللعب.

حتى تمكن ساديو ماني من إستغلال عرضية جيمس ميلنر، ليتسلم الكرة في منطقة الجزاء، ويسددها في المرمى معلناً

عن الهدف الاول في الدقيقة 22.

وبعد الهدف ضغط فريق وست هام ومن ركلة حرة غير مباشرة تسلم ميشيل أنطونيو كرة على حدود منطقة جزاء ليفربول، قبل أن يسددها أرضية رائعة لتسكن الشباك في الدقيقة 28.

وبعد هدف التعادل اشتعلت المباراة وسط العديد من الفرص الضائعة من كلا الفريقين،

وإن ظهر فريق وست هام بشكل أفضل، وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة، حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي.

وفي الشوط الثاني ضغط فريق ليفربول بشكل كبير ولكن فريق وست هام احكم دفاعاته بشكل واضح أمام محمد صلاح ورفاقه ليفشلوا في هز الشباك، ويتعادلوا للمباراة الثانية على التوالي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة في المركز الأول، ليتقلص الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط فقط.

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