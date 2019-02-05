رياضة | "رودريجيز ومارسيلو" يرحبان بالانضمام ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رودريجيز ومارسيلو" يرحبان بالانضمام ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية إسبانية عن رغبة كلًا من الكولومبي خيمس رودريجيز نجم بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني في الانضمام ليوفنتوس الإيطالي واللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن مجلة دون بالون الإسبانية بأن هناك رغبة قوية من رودريجيز للعب في يوفنتوس بجانب رونالدو خاصة أنه لايود الاستمرار في صفوف بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.

وكشف الموقع الإيطالي عن رغبة مارسيلو أيضًا في الانضمام لصفوف يوفنتوس نهاية الموسم الجاري بسبب الصداقة القوية والتي تجمع بينه وبين رونالدو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه في حال رغب يوفنتوس في ضم خيمس ومارسيلو من صفوف ريال مدريد فستكون قيمة الصفقة حوالي 90 مليون يورو.

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