رياضة | ليجانيس يتخطى رايو فايكانو في الدوري الإسباني

تغلب فريق ليجانيس على مضيفه رايو فايكانو 2 /1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم مارتن بريثويت بهدف لليجانيس في الدقيقة 36 ولكن قبل سبع دقائق من نهاية المباراة أدرك الفارو جارسيا التعادل لفايكانو.

ولعب ليجانيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد الان نيوم.

ولكن رغم النقص العددي خطف المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف الفوز لليجانيس قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

ورفع ليجانيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر وظل فايكانو في المركز الثالث من القاع برصيد 23 نقطة.

نبأ سار لبرشلونة بشأن مشاركة ميسي أمام ريال مدريد

أكد دومينيك بيجبو، الصحفي بقناة "لا سيكتسا" الإسبانية بأن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، سيكون حاضرًا أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وغاب ميسي المصاب في الفخذ الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، الاثنين، قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، حسب صور نشرها النادي الكتالوني.

وقال بيحبو :" ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون متواجدًا في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا".