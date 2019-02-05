رياضة | عمار حمدي: أنا تحت أمر الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي: أنا تحت أمر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري المعار إليه من صفوف الأهلي لمدة ستة أشهر عن تفاصيل حديثه مع سيد عبد الحفيظ قبل الرحيل.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سيد عبد الحفيظ قال لي انت مش طالع إعارة كدة وخلاص، احنا مركزين وباصين عليك".

متابعًا "لو الأهلي طلب عودتي بعد انتهاء الإعارة فلن اتأخر، انا تحت أمر الأهلي سواء جددوا اعارتي او لا".

كما تحدث عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري والمعار إليه من صفوف النادي الأهلي عن مشاركته الأولى مع الفريق في مباراة المصري.

وواصل: "حلمي طولان تحدث معي وقال لي ستشارك خلف المهاجمين، العب لعبك ومتع نفسك في ارض الملعب".

متابعًا "انا عملت الي عليا وسط مشاركتي في مباراة صعبة، ولكنني تمكن من قيادة الفريق".

واستكمل عمار "من وانا في الأهلي وانا بتمرن بقوة، كنت عارف اني بعيد عن المشاركة بسبب وجود أسامي كثيرة في نفس المركز ومع استقدام صفقات جديدة طلبت الإعارة".

مضيفًا "كابتن وليد صلاح الدين تحدث مع كابتن محمود الخطيب وادارة النادي وأخطرهم برغبتهم في ضمي معارًا".

واختتم: "كانت لدي عروض من وادي دجلة وسموحة وكنت قريبًا من الأول ولكن انتهى الأمر في النهاية بالاتحاد السكندري".

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