رياضة | نجم ريال مدريد يسبب حيرة كبيرة لسولاري قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يسبب حيرة كبيرة لسولاري قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، يريد أن يشارك في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأربعاء

في الكامب نو، هناك لاعب واحد في ريال مدريد يعتزم بدء المباراة الكبيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن بطولة كوبا ديل ري هي المنافسة التي بدأ فيها فينيسيوس وقدم أداء جيد مع خمس تمريرات حاسمة في المسابقة.

ومع اقتراب نصف النهائي من كأس الملك، فإن الأمر يعود إلى الأرجنتيني سانتياجو سولاري، أن يقرر ما إذا كان الشاب مستعداً ان يشارك في المباراة.

وخلال وقت سابق حدثت نتيجة 5-1 والإذلال من برشلونة لريال مدريد في هذا الموسم تحت قيادة جولين لوبيتجي، في محاولة لتوقيف جوردي ألبا وضع جولين ناتشو وبيل على الجناح وفي نصف المباراة وضع لوكاس فاسكيز على اليمين الذي حسن الأمور.

ونتيجة لذلك ، يبدو المهمه الرئيسيه للجناح هي إيقاف ألبا، حيث يستطيع الويلزي تقديم لحظات كبيرة في المباريات الكبرى، كما أظهر في نهائي كأس كوبا ضد برشلونة 2014 ، وفي نهاية الموسم الماضي في دوري الابطال، ومع ذلك فسيكون خيار صعب لسولاري مع فينيسيوس.