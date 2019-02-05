رياضة | أهداف مباراة - وست هام يونايتد 1 × 1 ليفربول

سقط ليفربول في فخ التعادل أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "لندن الأوليمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة من بدايتها حتي نهايتها، وقدم أداء جيد بالرغم من الرقابة اللاصيقة التي فرضت عليه.