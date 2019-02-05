رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل ليفربول متصدر البريميرليج المفاجيء أمام وست هام يونايتد بهدف لكل فريق. وفشل ليفربول بقيادة يورجن كلوب في الفوز ضد فريق ويست هام، حيث تعادل بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن، ليتقلص الفارق مع مانشستر سيتي الثاني إلى 3 نقاط فقط. وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :- 1- ليفربول 62 نقطة. 2- مان سيتي 59 نقطة. 3- توتنهام هوتسبير 57 نقطة. 4- تشيلسي 50 نقطة. 5- مان يونايتد 48 نقطة. 6- أرسنال 47 نقطة. 7- ولفرهامبتون 38 نقطة. 8- واتفورد 34 نقطة. 9- ايفرتون 33 نقطة. 10- بورنموث 33 نقطة. 11- ليستر سيتي 32 نقطة. 12- ويست هام 32 نقطة. 13- برايتون 27 نقطة. 14- كريستال بالاس 26 نقطة. 15- نيوكاسل يونايتد 24 نقطة. 16- بيرنلي 24 نقطة. 17- ساوثهامبتون 24 نقطة. 18- كارديف سيتي 22 نقطة. 19- فولهام 17 نقطة. 20- هيدرسفيلد تاون 11 نقطة.

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