رياضة | الفارق 3 نقاط فقط.. ليفربول يتعثر أمام وست هام ويشعل البريميرليج مع السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفارق 3 نقاط فقط.. ليفربول يتعثر أمام وست هام ويشعل البريميرليج مع السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط ليفربول في فخ التعادل أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "لندن الأوليمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة من بدايتها حتي نهايتها، وقدم أداء جيد بالرغم من الرقابة اللاصيقة التي فرضت عليه.

كان الريدز هو الباديء بالتسجيل عبر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 22، وبعدها بست دقائق فقط تمكن ميشل أنطونيو من تعديل النتيجة لصالح وست هام إثر تمريرة رائعة من فيلبي أندرسون وصلت لأنطونيو الذي سددها ببراعة في شباك إليسون حارس ليفربول.

رفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى 62 نقطة في المركز الأول ويتقلص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني إلى 3 نقاط فقط، فيما ارتفع رصيده وست هام إلى النقطة 32 في المركز الثاني عشر.