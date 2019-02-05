شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال غريب من كوالياريلا بعد استدعائه لمنتخب إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا، عن سعادته البالغة بالتواجد في معسكر المنتخب الإيطالي، اليوم الإثنين.

وتلقى كوالياريلا (36 عاما)، دعوة من روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، من أجل الانضمام للآزوري للمرة الأولى، منذ أكثر من 3 أعوام.

وأكمل كوالياريلا الذي سجل 16 هدفا لسامبدوريا هذا الموسم، عامه السادس والثلاثين، يوم الخميس الماضي.