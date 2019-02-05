شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يعرقل مسيرة ليفربول في رحلة الزحف نحو اللقب والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365- انتهت أحداث الشوط الثاني بين ليفربول ووست هام يوناتيد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم، بين الفريقين، على ملعب استاد لندن الأوليمبي، ضمن مواجهات الجولة الـ25، وجاء هدف الريدزعن طريق الدبابة السنغالية سيديو ماني، في الدقيقة الـ22، ليُدرك ميشيل أنطونيوهدف التعادل لوست هام في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة يصل الريدز للنقطة 62، ويظل متصر جدول المسابقة،ويوسع فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي صاحب الوصافة لثلاث نقاط، بينما يقبع وست هام في المركز الـ12 برصيد 32 نقطة.
وتمكن محمد صلاح من تسجيل وصناعة الأهداف ضد أندية وست هام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام وأرسنال فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، قبل مواجهة وست هام يونايتد مجدداً اليوم.
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