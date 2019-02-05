شكرا لقرائتكم خبر عن هامسيك يوقع على عقود انضمامه لداليان يفانج الصيني والان مع التفاصيل

الخليج 365- ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن السلوفاكي ماريك هامسيك لاعب نابولي وقع على عقود انضمامه لصفوف داليان يفانج الصيني. وذكرت سكاي سبورت الإيطالية أن نجم نابولي وقع على عقد انضمامه للدوري الصيني مساء اليوم لمدة 3 مواسم. وسيحصل نابولي على مبلغ 15 مليون يورو قيمة التعاقد، بينما يحصل قائد نابولي على راتب بقيمة 9 مليون يورو في الثلاث مواسم. وكانت مباراة نابولي أمام سامبدوريا التي اقيمت السبت الماضي بالكالتشيو هي الأخيرة لهامسيك بقميص نابولي بعد قضائه 11 موسم ونصف مع الفريق الإيطالي. يذكر أن فريق داليان يفانج الصيني يضم بين صفوفه النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

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