انت الان تتابع أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد الفوز على الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

ظهر تركي آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، مرة أخرى اليوم الإثنين بعد فوز فريقه على فريق الداخلية بهدفين دون رد، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي جمع بينهما مساء اليوم ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز، حيث عبّر عن سعادته بفوز فريقه ومواصلة التألق خلال الفترة المقبلة من خلال ما كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقال: "رغم تضييع الوقت الذي تعودنا عليه والضرب غير المبرر، لكن روح الفانلة الزرقاء +90".

وأضاف فى تدوينة أخرى له مع نشر صورة تجمعه مع رامون دياز، المدير الفنى الجديد لفريق بيراميدز، حيث كتب: "شد حيلك.. رامون حتى الموت، روح الفانلة الزرقاء". وحقق فريق بيراميدز بقيادة أحمد حسن، المدير الفني المؤقت، فوزًا ثمينًا على نظيره الداخلية، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين،