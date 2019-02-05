انت الان تتابع أحمد حسن: تدخلت في الأمور الفنية مع الأجهزة السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
يرى أحمد حسن، المدير الفني المؤقت لبيراميدز أمام الداخلية، أنه حقق فوزا ساعد الفريق على البقاء في المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه كان يتدخل فنيًا في عمل الأجهزة السابقة الفنية التي تولت تدريب الفريق. وقال عميد لاعبي العالم في تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت صعبة في كل شيء، سواء على صعيد الملعب أو الإضاءة أو الأجواء التي تعوق أي خصم يواجه الداخلية.. لكن في النهاية حصدنا 3 نقاط هامة، ولم يكن لدي شك في تحقيق الفوز لأننا الأفضل فنيًا ومعنويًا".
وواصل حديثه قائلًا: "لم يكن لدينا بديل عن الفوز، وقررت المجازفة ودفعت بكل المهاجمين في النصف ساعة الأخيرة لاستغلال النقص العددي في صفوف الداخلية.. ولم أكتف بالهدف الأول الذي جاء من ضربة جزاء وطلبت من اللاعبين في الملعب تسجيل الهدف الثاني". وأكمل: "لم تكن المسؤولية صعبة لأنني أعرف كل صغيرة وكبيرة حيث
وأكمل: "لم تكن المسؤولية صعبة لأنني أعرف كل صغيرة وكبيرة حيث تواجدت في بيراميدز منذ اليوم الأول، وأعرف قدرات كل اللاعبين، وكنت أتدخل في بعض الأمور الفنية مع الأجهزة السابقة".
واختتم أحمد حسن قائلًا: "أثق في قدراتي، ووافقت على المهمة لأنني أملك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، وأسعى في الموسم المقبل لتولي مهمة جديدة".
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