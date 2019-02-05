انت الان تتابع من هو ضابط الشرطة الذي اقتحم لقاء الداخلية وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر ضابط شرطة في أرضية استاد الشرطة بالعباسية، الذي استضاف مباراة فريق الداخلية ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، انتهت بفوز الفريق الأزرق بهدفين دون رد. لاعبو بيراميدز فوجئوا بدخول أحد رجال الشرطة في أرض الملعب أثناء نزول الجهاز الطبي لفريق الداخلية من أجل علاج أحد اللاعبين بعد سقوطه على الأرض واستدعاء الجهاز الطبي. نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز، استوقف ضابط الشرطة لمعرفة سبب دخوله ملعب المباراة، ما دفع الضابط إلى إشهار تحقيق الشخصية الخاص به للاعب وعدد من زملائه.
وكشف عثمان الدسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، عن هوية ضابط الشرطة الذي تواجد في أرضية الملعب، خلال مباراة فريقه مع بيراميدز، قائلا في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "إن الضابط الذي ظهر في أرضية الملعب هو طبيب الفريق، ويدعى محمد عطية، وهو ملازم أول طبيب". وحقق بيراميدز بقيادة أحمد حسن، المدير الفني
وكشف عثمان الدسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، عن هوية ضابط الشرطة الذي تواجد في أرضية الملعب، خلال مباراة فريقه مع بيراميدز، قائلا في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "إن الضابط الذي ظهر في أرضية الملعب هو طبيب الفريق، ويدعى محمد عطية، وهو ملازم أول طبيب".
وحقق بيراميدز بقيادة أحمد حسن، المدير الفني المؤقت، الذي تولى المهام خلفا لحسام حسن، الذي رحل بعد مواجهة الزمالك في الجولة الماضية، فوزا ثمينا على نظيره الداخلية، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد كلية الشرطة، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما توقف رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.
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