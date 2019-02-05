الان تتابع النصر يخطف البرازيلي “بيريرا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت إدارة نادي النصر تعاقدها الرسمي مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا روكي (30 عاما) لموسم ونصف قادماً من نادي غلطة سراي التركي. و أنهت إدارة نادي النصر رسمياً إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي البرازيلي بعد صراع عليه..

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