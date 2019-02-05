الامارات | «الفار» يمنح عجمان نقطة بطعم «النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» يمنح عجمان نقطة بطعم «النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت تقنية الفيديو «الفار» عجمان تعادلاً مستحقاً أمام النصر 2-2، أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتقدم البرتقالي بهدف عن طريق المدافع اللبناني جوان العمري (34)، قبل أن يتمكن الإسباني نيغريدو من إدراك التعادل (38)، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه (71)، وتعادل البرازيلي فاندر فييرا (90).

وبهذه النتيجة يكون مدرب النصر، الإسباني بينات سان خوسيه، قد فشل في تحقيق أول انتصار له مع العميد، وفقد نقطتين كانتا قريبتين من فريقه.

وكانت إدارة النادي تعاقدت مع بينات في ديسمبر لموسم ونصف، قادماً من نادي يونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي الذي توج معه بلقب الدوري التشيلي، ونال معه جائزة أفضل مدرب عام 2018.

وبدأ العميد اللقاء بصورة مثالية، إذ كان قريباً من التسجيل بعد مرور ثماني دقائق فقط، من كرة أحمد الياسي التي أبعدها الدفاع قبل أن يُسجل منها هدفاً.

واشتعلت أجواء اللقاء مع الدقيقة 27، حينما طالب لاعبو عجمان باحتساب ضربة جزاء نتيجة لمس الكرة ليد المدافع اللبناني جوان العمري، داخل الصندوق، لكن حكم اللقاء سلطان صالح أشار باستمرار اللعب.

وحملت الدقيقة 34 بشرى سارة للبرتقالي، إذ تمكن من التقدم بنيران صديقة من التقدم بهدف سجله لاعب النصر، جوان العمري، بالخطأ من كرة عرضية لعبها حسن عبدالرحمن، وأسكنها على يمين الحارس.

لكن عجمان لم يهنأ بالهدف لأكثر من ثلاث دقائق، إذ تمكن نيغريدو من إعادة النصر لنقطة البداية مستغلاً عرضية سيرجيو دوترا، لينقض عليها قبل المدافعين ويحولها برأسه داخل المرمى.

وعاد نيغيريدو للتألق من جديد، إذ هدد مرمى عجمان بكرة «لوب» لعبها من فوق الحارس المتقدم، لترتطم الكرة بالعارضة وبيد علي الحوسني وتتحول إلى ضربة ركنية (42). وجاءت الدقيقة 56 لتشهد أخطر فرص الشوط الثاني، حينما أبعد جوان العمري الكرة من أمام ستانلي وهو في وضعية انفراد بالمرمى.

وكاد روني فرنانديز يقلب المباراة على البرتقالي، حينما توغل وسط الدفاعات وسدد كرة في مكان قاتل، لكنها ضلت طريقها للشباك (60).

وعاد نيغريدو ليضرب مجدداً في شباك عجمان، بإضافة الهدف الثاني لفريقه من خطأ دفاعي قاتل، من عرضية سيرجيو دوترا، لم يجد معها أدنى صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز عجمان احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية «الفار»، نتيجة لمس الكرة ليد نيغريدو، تصدى لتنفيذها فاندر فييرا بنجاح مسجلاً هدف التعادل.

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