الامارات | إقبال كبير على المشاركة في سباق بلومبيرغ سكوير مايل لجري التتابع

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المشاركة في سباق بلومبيرغ سكوير مايل لجري التتابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، يوم 13 الجاري، النسخة السنوية الرابعة لسباق بلومبيرغ سكوير مايل لجري التتابع، المخصص لموظفي كبرى شركات الأعمال في دبي، وسط توقعات المنظمين بنفاد تذاكر الحدث قريباً، نظراً للإقبال الشديد على التسجيل في سباق العام، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة حتى الآن 95.

وتتطلع الفرق المشاركة، التي تضم في كل منها 10 عدائين، إلى تسجيل أسرع زمن تراكمي في دورات السباق العشر لمسافة ميل واحد (1.6 كم)، المقررة إقامته على طول مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي.

ومن أبرز شركات دبي التي سجلت في السباق: باركليز، وهيئة الإمارات للاستثمار، وجي بي مورغان، وماستركارد، وجميعها تستعد للمنافسة في لقب «أسرع شركة في المدينة»، وللمرة الأولى سيجري المتسابقون بمحاذاة «جيت أفنيو»، بتجربتها الجديدة في عالم التسوق والأزياء، والتي تربط أيضاً جميع المباني ببعضها بعضاً داخل مركز دبي المالي العالمي، وقرر المنظمون منح أسرع فريق مكون بالكامل من السيدات جائزة المركز الأول للسيدات.

تتطلع الفرق المشاركة إلى تسجيل أسرع زمن تراكمي في دورات السباق العشر لمسافة ميل واحد.