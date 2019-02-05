الامارات | مفكرة اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي اتحاد كلباء - الوحدة 17:15 الشارقة - الظفرة 17:20 العين - الإمارات 20:00 كأس ألمانيا هامبورغ - نورنبيرغ 21:30 هايدنهايم - ليفركوزن 21:30 دويسبورغ - بادربورن 23:45 دورتموند - فيردر بريمن 23:45 الدوري المصري بتروجيت - وادي دجلة 17:00 إنبي - الأهلي 20:00 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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