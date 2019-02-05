الامارات | الأبيض يترقب أفضل تصنيف في آخر 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يترقب أفضل تصنيف في آخر 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات في حكم المؤكد أن يتقدم المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيصدره «فيفا» بعد غدٍ، إلى أفضل مركز يحتله «الأبيض» في آخر ثلاث سنوات، باحتلاله المركز الـ67 متقدماً من المركز الـ79، بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019.

وذكرت صحيفة فوكس سبورت آسيا أن منتخب الإمارات سيحصل على 46 نقطة في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، للشهر الجاري، بعد تحقيق «الأبيض» الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة بالبطولة القارية التي استضافتها الدولة، واختتمت الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الوطني سيتقدم 12 مركزاً في تصنيف «فيفا»، ليحتل المركز السادس في تصنيف منتخبات قارة آسيا، بعدما كان في المركز الثامن قبل إقامة بطولة كأس آسيا.

وباحتلال الإمارات المركز الـ67 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي، سيعود المنتخب الوطني إلى قائمة أفضل 70 منتخباً في العالم للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إذ تراجع تصنيف المنتخب منذ عام 2017، بعدما كان وصل إلى المرتبة الـ64 في 2016، قبل أن يتراجع إلى المركز الـ73 في 2017، ويصل إلى المركز الـ79 في 2018.

وبذلك سيكرر المنتخب الوطني قفزته في تصنيف «فيفا» بعد مشاركته في كأس آسيا، خصوصاً أن «الأبيض» كان يحتل المركز الـ81 عالمياً، قبل المشاركة في نسخة 2015 بأستراليا، قبل أن يتقدم إلى المركز الـ65، بعد احتلاله المركز الثالث في البطولة، بينما في نسخة 2019 سيتقدم من المركز الـ79 إلى الـ67 عالمياً.

ويعد أفضل مركز احتله المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا» هو الـ42 عالمياً في 1998، وذلك في التصنيف الذي بدأ في 1993، وكان أول مركز يحتله «الأبيض» هو الـ51 عالمياً، بينما أقل مرتبة وصل إليها المنتخب كانت المركز الـ130 عالمياً في 2011.

في المقابل، سيشهد تصنيف المنتخبات الآسيوية بعض التغييرات، بعد المشاركة في كأس آسيا 2019، إذ تقدم منتخب اليابان من المركز الـ50 إلى الـ27 عالمياً، كما صعدت كوريا الجنوبية من المركز الـ53 إلى الـ39 عالمياً، أما أستراليا فتراجعت من المركز الثاني إلى الرابع آسيوياً، وتراجع «الكانغارو» في التصنيف العالمي مركزاً واحداً باحتلاله المركز الـ42، واحتل المنتخب الوطني المركز الـ67 عالمياً، بينما تراجع منتخب السعودية مركزاً واحداً في التصنيف العالمي ليحتل «الأخضر» المركز الـ70.

طالب: التقدم في التصنيف من إيجابيات كأس آسيا

أكد عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، حسن طالب، أن جميع عشاق الكرة الإماراتية، كانوا يتمنون أن يحقق المنتخب الوطني لقب كأس آسيا 2019، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه لا يجب إغفال الإيجابيات التي خرج بها «الأبيض»، موضحاً أنه قبل انطلاق البطولة القارية، كانت معظم التوقعات بخروج الفريق مبكراً من دور الـ16، أو ربع النهائي على أقصى تقدير.

وقال طالب، لـ«الإمارات اليوم»، إن التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعد من الجوانب الإيجابية، رغم أنه ليس الهدف الأساسي من المشاركة في كأس آسيا، مشدداً على أنه لا يمكن إنكار أن المنتخب الوطني كان مطالباً بالوصول إلى النهائي والمنافسة في اللقب، بينما إذا تم تقييم المشاركة في البطولة القارية، فسنجد أن الفريق خرج من نصف النهائي، مثلما حدث في النسخة السابقة بأستراليا 2015.

وأضاف: «التقدم في تصنيف (فيفا) له فوائد بالتأكيد من الناحية المعنوية، ومن جهة المشاركات المقبلة للمنتخب الوطني، عند إجراء قرعة تصفيات كأس العالم، خصوصاً أنه يتم وضع تصنيف المنتخبات في الاعتبار، عند تحديد رؤوس المجموعات، إذ كلما تقدم الفريق في التصنيف، يسهم ذلك في تجنب مواجهة المنتخبات القوية، في مراحل مبكرة من التصفيات».