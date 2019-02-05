شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواصل الترنح على القمة بتعادل إيجابي مع وست هام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر نادي ليفربول نقطتين جديدتين في صراعه للتنافس على الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد تعادله أمام مضيفه وست هام بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما الاثنين في الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم ساديو مانى بهدف في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل وست هام عن طريق مايكل أنطونيو في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
ولم يتمكن نجوم ليفربول وعلى راسهم محمد صلاح من تغيير مجرى اللقاء في الشوط الثاني .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما رفع وست هام رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ11.
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