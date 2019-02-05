شكرا لقرائتكم بيراميدز: دياز أغلي مدرب فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أن المدير الفني الجديد للفريق، رامون دياز، سيكون أغلى مدير فني في تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق، بعد نجاح المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي في التعاقد معه مؤخرا.

ويبدأ المدير الفني الجديد مهمته في الفترة المقبلة بعدما تعاقد معه آل الشيخ مؤخرا ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة .

وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما عمر خربين وكريستيان بنيفينتي.