شكرا لقرائتكم بيراميدز: دياز أغلي مدرب فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أن المدير الفني الجديد للفريق، رامون دياز، سيكون أغلى مدير فني في تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق، بعد نجاح المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي في التعاقد معه مؤخرا.
ويبدأ المدير الفني الجديد مهمته في الفترة المقبلة بعدما تعاقد معه آل الشيخ مؤخرا ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة .
وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما عمر خربين وكريستيان بنيفينتي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز: دياز أغلي مدرب فى الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.