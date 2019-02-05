شكرا لقرائتكم فيديو.. لاتسيو يصعق فروسينوني بهدف فى الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد نادى لاتسيو الإيطالى طريق الانتصارات بعد تغلبه على فروسينوني بنتيجة 1 / 0، فى اللقاء الذى أقيم بينهما ضمن الجولة الـ22 من مسابقة الدورى الإيطالى.

حقق لاتسيو الفوز عن طريق المهاجم الإكوادورى الدولى المخضرم فيليبي كايسيدو، الذى أحرز هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 36.

المعروف أن لاتسيو حقق النقاط الثلاث بعد 3 جولات شهدت تعادله أمام تورينو وخسارتين أمام نابولى ويوفنتوس على الترتيب، بينما سقط فروسينوني في فخ الخسارة الثانية على التوالى.

ورفع لاتسيو رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس، فيما يتجمد رصيده عند 13 نقطة يقبع بها في المركز الـ19 وقبل الأخير.