فيراتي يتدرب مع زملائه قبل 8 أيام من لقاء مانشستر يونايتد

اسماء السيد - أعلن باريس سان جرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الإثنين أن لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي يتعافى من التواء في كاحل قدمه اليسرى، تدرب مع زملائه قبل ثمانية أيام من ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وكتب نادي العاصمة الفرنسية عبر تويتر مع صورة للاعب خلال التمارين "عودة ماركو الى التدريب الجماعي نبأ سار جدا".

وكان فيراتي تعرض للاصابة في 19 كانون الثاني/يناير خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جرمان على غانغان، صاحب المركز الأخير في الدوري، 9-صفر، وترك مكانه للألماني يوليان دراكسلر.

وأثر غياب فيراتي في الفترة الأخيرة على سان جرمان الذي يفتقد الى لاعبين في خط الوسط، وتعرض الأحد لأول خسارة هذا الموسم أمام ليون (1-2)، رغم ضمه مؤخرا الارجنتيني لياندرو باريديس لسد هذا الفراغ.

وسيخوض سان جرمان مباراتي الذهاب في 12 شباط/فبراير والإياب في 6 آذار/مارس من دون نجمه البرازيلي نيمار المصاب في مشط قدمه اليمنى وسيغيب 10 أسابيع عن الملاعب.