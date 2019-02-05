شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاثنين 4/2/2019 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدورى المصرى اليوم الاثنين الموافق 4/ 2 / 2019 إقامة مباراتين بين الاتحاد والمصرى، والثانية بين بيراميدز والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري ضد المصري

تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

تقدم المصرى بهدف عن طريق سعيدو سنبورى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة من ركلة جزاء ثم تعادل عمار حمدى للاتحاد السكندرى بتسديدة سكنت شباك الزنفلى حارس زعيم الثغر ثم نجح محمود حمدى فى الدقيقة 70 فى تسجيل الهدف الثانى للمصرى لتصبح النتيجة 2 / 1، ثم عاد عمار حمدى ليخطف التعادل مجددا للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 91.

بيراميدز يلدغ الداخلية بهدفين دون رد فى الدوري

فاز فريق بيراميدز على الداخلية، بنتيجة 2/0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 في المركز الثانى، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 فى المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.