شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 4 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الخاصة بمواجهة النجوم فى المران الأخير بكينيا، بجانب دعوة محمد عنتر صانع ألعاب الفريق لزملائه على حفل خطوبته.

جروس للاعبى الزمالك: أنتم الأفضل.. وخسارة كينيا تتعوض.. ركزوا فى النجوم

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى فريقه بعد تناول وجبة الغداء بفندق الإقامة بكينيا، طالبهم فيها بغلق صفحة الخسارة الثقيلة من جورماهيا الكينى برباعية مقابل هدفين فى أولى جولات دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية وأكد جروس، خلال جلسته مع اللاعبين، أن مباراة جورماهيا بثلاث نقاط ويمكن التعويض فى المواجهات المقبلة، وعليهم أن يركزوا فيما هو قادم بداية من مباراة النجوم إف سي السبت المقبل فى الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز التى يتصدر جدولها الأبيض.

جروس يقسم لاعبى الزمالك بين الفندق والملعب فى المران الأخير بكينيا

يخوض لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة جورماهيا الكيني أمس فى الكونفدرالية تدريبات خفيفة بحديقة الفندق الذى يقيم فيه الفريق فى كينيا، تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز مدرب الفريق فيما اصطحب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، باقى اللاعبين إلى ملعب أوتيلى الذى يبعد عن فندق الإقامة بنحو ستة كيلو مترات لأداء مران قوى. ويستعد الزمالك للعودة إلى القاهرة من كينيا غداً الثلاثاء، بعد الخسارة من جورماهيا الكينى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، ويستعد الزمالك لمواجهة نجوم إف سى فى المباراة التى ستقام السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ21 بالدورى.

الزمالك يهدى السفير درع النادى فى كينيا

وجه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الفريق فى كينيا، الشكر للسفير المصرى بكينيا خالد الأبيض وأعضاء السفارة وذلك على حسن الاستقبال وتذليل كل الصعاب للبعثة وأضاف زادة أن السفارة المصرية تعد واجهة مشرفة لمصر فى كينيا وتم تسليم درع نادى الزمالك وعلم النادى للسفير المصرى بكينيا فى حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق المرافقين لبعثة الزمالك فى كينيا.

"عنتر" يدعو لاعبى الزمالك على خطوبته على دنيا الحلو