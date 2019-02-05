ضابط يحمل «طبنجة» في الملعب .. ورد فعل لاعبي «بيراميدز»

مصراوي - كتب - محمد شعبان:

تصوير - علاء أحمد:

مع ارتفاع سخونة لقاء بيراميدز والداخلية ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، التقطت عدسات الكاميرات مشهدًا غير مألوف لدى متابعي "الإيجيبشن ليج" إذ ظهر ضابط شرطي بزي ميري داخل أرضية الملعب.

الدقيقة 79 و44 ثانية شهدت التحامًا قوياً بين أحد لاعبي الداخلية ومدافع الفريق المنافس عبدالله بكري، سقط إثرها الأول على الأرض، ليطلب حكم المباراة التونسي يوسف السريري تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب.

فوجئ المتواجدون داخل استاد الشرطة بالعباسية والمشاهدون أمام شاشات...