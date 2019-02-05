بعد فوز بيراميدز على الداخلية.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

الوطن سبورت

حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلًا على حساب الداخلية، في المباراة، التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدفي بيراميدز، عن طريق كل من عمر خربين من ضربة جزاء، بينما أحرز الهدف الثاني «كريستيان بينافينتي».

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي: