ليفربول يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع ويست هام

فرض نادي ويست هام التعادل الإيجابي على ليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على الملعب الأوليمبي بلندن، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



أحرز هدف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 22، بينما أحرز التعادل لويست هام هدف التعادل في الدقيقة 28 من المباراة، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة في صدارة الجدول وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، بينما ارتفع رصيد ويست هام إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.



ويست هام ظهرت خطورته مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثالثة، عن طريق تشيتشاريتو الذي راوغ جويل ماتيب وسدد بقوة بجانب القائم الأيسر لحارس ليفربول أليسون.



وعاد ويست هام للخطورة مرة أخرى، في الدقيقة العاشرة، عن طريق عرضية من انطونيو أخرجها دفاع وصلت للظهير الأيسر المتقدم كريسويل، الذي سدد بقوة ولكنها بجانب القائم الأيسر أيضًا لليفربول.



واصل أصحاب الأرض إضاعة الفرص، في الدقيقة الـ16 عن طريق تشيتشاريتو الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أليسون يتصدى هذه المرة بنجاح.



أول تهديد لليفربول في المباراة كان عن طريق روبرت فيرمينو في الدقيقة الـ20، بعد تمريرة من نابي كيتا أخرجها الدفاعـ تصل لفيرمينو الخالي تمامًا من الرقابة ولكنه سددها ضعيفة في يد الحارس فابيانسكي.



ليفربول استطاع إحراز الهدف الأول في الدقيقة 22، بعد اختراق من ميلنر من الجبهة اليمنى الذي أرسل عرضية أرضية لماني الذي استلم بشكل رائع وسدد بقوة على يمين الحارس فابيانسكي.



رد ويست هام لم يتأخر كثيرًا، حيث تمكن أصحاب الأرض من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق مايكل أنطونيو، بعد تمريرة رائعة من فيليبي اندرسون ويسدد انطونيو على يمين الحارس أليسون.



وفي الدقيقة 42 عاد ويست هام بكرة خطيرة جديدة عن طريق ضربة ثابتة نفذها اندرسون على رأس المتقدم ديكلان رايس، الذي حولها برأسه فوق عارضة أليسون.



في الشوط الثاني كان أول تهديد من ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 51 بعد تمريرة من آدم لالانا إلى محمد صلاح الذي سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكنها في يد الحارس فابيانسكي.



عاد صلاح للظهور بقوة في الدقيقة 61 من المباراة، بعد مرور رائع من فيليبي اندرسون وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكنها جاءت ضعيفة على يمين الحارس فابيانسكي الذي أمسك الكرة بسهولة.



أول كرة خطيرة لويست هام كانت في الدقيقة 73، بعد عرضية من سنودجراس إلى اندرسون، ولكن الكرة تصل إلى نوبل، الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، فوق عارضة الحارس البرازيلي أليسون.



وحتى نهاية المباراة سيطر ليفربول على المباراة، ولكن ويست هام دافع بقوة وقاتل مدافعوه لعدم استقبال اي أهداف وكان لهم ما أرادوا بالخروج بالتعادل الإيجابي.



المصدر: موقع كورة