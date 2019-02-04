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رياضة | نجم برشلونة يكشف عن حالة ميسي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يكشف عن حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار كارليس ألينيا، لاعب وسط فريق برشلونة الواعد، إلى أنه شاهد زميله بالفريق ليونيل ميسي بحالة جيدة، مؤكدًا أنه هادئ، وهناك ثقة في أنه سوف يصل إلى الكلاسيكو امام يوم الأربعاء المقبل.

وقال ألينيا في تصريحات صحفية: "الكلاسيكو مباراة خاصة، وأكثر بالنسبة لي، لقد كنت هنا طوال حياتي، وبالإضافة إلى ذلك هناك لقب".

واختتم: "دي يونج ؟ يجب أن يأتي أفضل اللاعبين إلى البارسا، وأنا أحب دي يونج كثيرا، لا يوجد مشكلة في وصوله، الطلب هنا يجعلنا أقوى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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