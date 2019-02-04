كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يكشف عن حالة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ألينيا في تصريحات صحفية: "الكلاسيكو مباراة خاصة، وأكثر بالنسبة لي، لقد كنت هنا طوال حياتي، وبالإضافة إلى ذلك هناك لقب".
واختتم: "دي يونج ؟ يجب أن يأتي أفضل اللاعبين إلى البارسا، وأنا أحب دي يونج كثيرا، لا يوجد مشكلة في وصوله، الطلب هنا يجعلنا أقوى".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | نجم برشلونة يكشف عن حالة ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.