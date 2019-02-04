رياضة | نجم برشلونة يكشف عن حالة ميسي

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أشار كارليس ألينيا، لاعب وسط فريق برشلونة الواعد، إلى أنه شاهد زميله بالفريق ليونيل ميسي بحالة جيدة، مؤكدًا أنه هادئ، وهناك ثقة في أنه سوف يصل إلى الكلاسيكو امام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

وقال ألينيا في تصريحات صحفية: "الكلاسيكو مباراة خاصة، وأكثر بالنسبة لي، لقد كنت هنا طوال حياتي، وبالإضافة إلى ذلك هناك لقب".

واختتم: "دي يونج ؟ يجب أن يأتي أفضل اللاعبين إلى البارسا، وأنا أحب دي يونج كثيرا، لا يوجد مشكلة في وصوله، الطلب هنا يجعلنا أقوى".