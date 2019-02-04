رياضة | تركي آل الشيخ يتساءل: هل من القانوني نزول رجل آمن في وقت المباراة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يتساءل: هل من القانوني نزول رجل آمن في وقت المباراة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على نزول رجل أمن إلى أرض الملعب، خلال مباراة بيراميدز والداخلية، التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأت القصة عندما دخل عبد الله بكري لاعب بيراميدز في حديث مع ضابط شرطة، دخل إلى ملعب اللقاء بدون سبب واضح.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا :" سؤال ... هل من القانوني نزول رجل آمن في وقت المباراة بدون اذن من الحكم؟!".

وأشهر الضابط الهوية الخاصة به للاعب لعبد بكري لاعب بيراميدز، بعد حديث طويل دار بينهما في الملعب.