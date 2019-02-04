رياضة | لاتسيو يعود لسكة الانتصارات على حساب فروسينوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتسيو يعود لسكة الانتصارات على حساب فروسينوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد لاتسيو لدرب الانتصارات في الدوري الإيطالي بعد أن عاد بفوز ثمين من معقل مضيفه فروسينوني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ22 من البطولة.

ويدين لاتسيو بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث للمهاجم الإكوادوري الدولي المخضرم فيليبي كايسيدو، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة يعود الفريق العاصمي لتذوق طعم الفوز مجددا في المسابقة بعد 3 جولات شهدت تعادله أمام تورينو وهزيمتين أمام نابولي ويوفنتوس على الترتيب.

ورفع لاتسيو رصيده للنقطة 35 في المركز السادس، ويتخلف بفارق الأهداف فقط خلف روما الخامس.

من جانبه، سقط فروسينوني في فخ الخسارة الثانية على التوالي في عقر داره، الـ13 إجمالا هذا الموسم، ليظل رصيده عند 13 نقطة يقبع بها في المركز الـ19 وقبل الأخير.