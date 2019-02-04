رياضة | برشلونة يرد على أنباء عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد على أنباء عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة الشائعات الأخيرة عن رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وقال ميستري في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية : " من غير المرجح أبدا أن يرتدي نيمار قميص برشلونة مرة أخرى".

وعن اتصال والد نيمار برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، قال ميستري : "من واقع معرفتي بالرجلين، أعتقد أن هذا الأمر لم يحدث لكن بعض المقربين من نيمار أبلغونا برغبته في العودة إلى الفريق".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الممكن أن تفتح تصريحات نائب رئيس برشلونة الباب أمام فصول أخرى للقصة التي تشغل بال الكثيرين في برشلونة وباريس في ظل الحرب الباردة المستمرة بين الناديين في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن رغبة ليونيل ميسي نجم الفريق في عودة نيمار في ظل عدم تأقلم جميع اللاعبين الذين جاءوا للنادي من بعده مع أسلوب الفريق بينما قالت تقارير أخرى إن نيمار وميسي اجتمعا بالفعل في آخر زيارة للاعب البرازيلي لبرشلونة قبل إصابته وتناقشا حول الأمر.