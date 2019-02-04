رياضة | ميلنر يقترب من كسر رقم بيكهام في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلنر يقترب من كسر رقم بيكهام في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهم جيمس ميلنر لاعب وسط نادي ليفربول في تسجيل ساديو ماني هدفاً أمام وست هام يونايتد وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتمكن ‏جيمس ميلنر من صناعة 81 هدفاً ليكون سابع لاعب في قائمة أكثر من صنع أهداف في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز متجاوزاً ديفيد بيكهام (80 أسيست).

وكان ماني قد تقدم بهدف لصالح الريدز من تمريرة مساعدة بواسطة ميلنر خلال الدقيقة 22 قبل أن يتعادل ميكائيل أنطونيو لنادي وست هام في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الأول في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة من 24 مباراة.