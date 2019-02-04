رياضة | مفاجأة.. نجم ريال مدريد سيرحل في ميركاتو الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ريال مدريد سيرحل في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد أكثر من عرض مغري للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع دون بالون الإسباني بأن بنزيمة قد يغادر ريال مدريد في الصيف المقبل بعدما اتفق مع بيريز رئيس النادي على الرحيل عن الفريق حالة وصول عرض جيد في الصيف.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن هناك خمسة عروض للفرنسي بنزيما من أندية نابولي وميلان وإنتر ميلان وآرسنال بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن بيريز يرغب في استخدام ورقة بنزيما بالرحيل لباريس سان جيرمان لتخفيض سعر التعاقد مع البرازيلي نيمار أو المدافع ماركينيوس.