رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 فبراير 2019.. آخر تطورات إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 فبراير 2019.. آخر تطورات إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها مواجهة مدريد في نصف نهائي الكأس، والاقتراي من صفقة الموسم وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم:

قرار جديد حول إصابة ميسي وفرص مشاركته في "الكلاسيكو"

تضاربت الأنباء بشأن مشاركة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، بعد إصابته في مباراة فالنسيا (2-2) في المرحلة الـ22 من الليغا. وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن قرار جديد من نادي برشلونة، يتعلق بحالة الأسطورة الأرجنتينية، الذي كان من المنتظر أن يخضع لفحص طبي اليوم، لكن شعور اللاعب بآلام، جعل المسؤولين في الفريق يؤجلون حسم قرارهم. وذكرت الصحيفة أن أطباء الفريق قرروا تأجيل الكشف الطبي لمدة 24 ساعة، وستبقى مشاركة ميسي في مباراة الأربعاء أمام الريال محل شك حتى اللحظات الأخيرة، قبل إعلان القائمة النهائية للبلوغرانا لمواجهة الميرينغي، وفي حال تأكيد الأطباء جاهزية ميسي، سيكون على إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، التحدث مع النجم الأرجنتيني، واتخاذ القرار النهائي حول مشاركته من عدمها في لقاء الكلاسيكو. وسيقام ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين الغريمين على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الفريق الملكي في الـ27 من الشهر الجاري. وسيلتقي الفريقان مجددا في الثالث من مارس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

"صدمة في برشلونة قبل الكلاسيكو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مشاركة ثنائي برشلونة، ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي أمام ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في نصف ذهاب نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا محل شك كبير.

وذكرت صحفية "ماركا"، أن لا ميسي ولا ديمبيلي شاركا في تدريبات البرسا لهذا اليوم، ومازال هناك عدم يقين بشأن مشاركتهما يوم الأربعاء في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة :" ميسي من الممكن أن يتدرب غدًا رفقة زملائه، وفي تدريبات ما قبل المباراة سيتم اختباره لمعرفة ما إذا كان قادرًا على اللعب ضد مدريد أم لا، وقتها سيقرر ميسي مع فالفيردي إذا كان سيدخل قائمة المباراة أم لا".

وعن ديمبيلي قالت "ماركا" :" مشكلة ديمبيلي أكثر تعقيدًا من ميسي، فاللاعب الفرنسي من الصعب أن نراه في قائمة برشلونة أمام ريال مدريد، فهو يتدرب بشكل منفرد حتي الآن".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ديمبيلي عاني من إلتواء في مباراة ليجانيس، ولم يتدرب لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى ذلك عاني هذا الأسبوع من الحُمي، لذلك مشاركته أمام الفريق الملكي صعبة للغاية.

"نائب برشلونة يكذب نيمار"

جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، إنتقادًا شديدًا للبرازيلي نيمار دا سيلفا لالعب برشلونة السابقو باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وقال ميستري في تصريحات صحفية: "نيمار كذب علينا، أخذ منا إكرامية تجديد العقد ثم تم كسر عقده .. لا أحد توقع دفع هذا المبلغ المجنون ولكن تتحدث عن نادي بميزانية دولة".

وأضاف قائلاً: عودته ؟ نيمار لاعب عظيم لكنه ينتمي لباريس وسعره مرتفع جدا .. صحيح أن محيط اللاعب تواصل معنا".

وواصل: "الحقيقة أنكم بالإعلام علمتم عن توقيعنا مع دي يونج في لاحقا .. الحقيقة أننا وقعنا عقد مع دي يونج في تاريخ 27/12 في نفس اليوم الذي قدمنا فيه موريلو".

" برشلونة يجهز مفاتيح الفوز على مدريد"

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الإثنين على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، وقدرته الكبيرة على إحداث الفارق في مباراة فريقه المصيرية أمام غريمه التاريخي ريال مدريد الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة آس الإسبانية أنه رغم تسجيل لويس سواريز لثلاثية (هاتريك) في المباراة الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد، وانتهاء تلك المباراة بنتيجة كبيرة 5-1 لصالح النادي الكاتالوني، كان لألبا دور بارز في ذلك اللقاء، وكان أحد أهم مفاتيح هذا الانتصار العريض.

وأشارت آس إلى أن ألبا هو من قاد هجمات برشلونة من الجانب الأيسر في تلك المباراة، وخاصة في شوطها الأول، مستغلاً تقاعس لاعب ريال مدريد، غاريث بيل، عن القيام بمهامه الدفاعية، إذ شن العديد من الانطلاقات من الجانب الأيسر للملعب، وصنع الهدف الأول لفريقه والذي سجله اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو.

وأوضحت الصحيفة أن ألبا يقدم موسماً استثنائياً في الوقت الحالي، إذ بلغ عدد تمريراته الحاسمة إلى 14 تمريرة (المعدل الأفضل عبر مسيرته)، ومن المنتظر أن يكون له دور كبير مع برشلونة في مباراة الكلاسيكو المرتقبة.

وذكرت آس أن تمريرة ألبا الحاسمة لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها برشلونة 3-2 قبل عامين لن تنساها الجماهير الإسبانية، كونها جاءت في الثانية الأخيرة للمباراة، وكانت سبباً في اقتناص برشلونة للنقاط الثلاث، وتأجيل حسم ريال مدريد للقب الليغا حتى المباراة الأخيرة في البطولة.

ويترقب الجميع ما سوف يفعله المدير الفني لريال مدريد، سانتيافو سولاري، للحد من خطورة نجم برشلونة خلال لقاء الأربعاء المرتقب، خاصة بعد أن اتضح بشكل لا يرقى إليه أي شك الخطأ الكبير الذي وقع فيها سلفه، جولين لوبيتيغي، بالاعتماد على غاريث بيل في مواجهة ألبا خلال ليلة السقوط بخماسية.

ولكن الغياب المحتمل لليونيل ميسي عن اللقاء للإصابة، سيحرم المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، من مجهودات الثنائي الأفضل في الفريق خلال المواسم السابقة (ألبا وميسي)، ولذلك سيكون عليه إيجاد حلول لاستثمار جهود ألبا التي كانت تؤتي بثمارها بشكل مذهل في ظل وجود النجم الأرجنتيني.

"برشلونة يقترب من صفقة الموسم"

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع صفقة جديدة في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

ويريد قائد أياكس، الذي سمح لنفسه أن يكون محبوبًا من قبل برشلونة ، أن يسير على خطى صديقه دي يونج، لكنه يحتاج إلى معرفة المشروع الرياضي الذي يمتلكه نادي البلوجرانا.

وكان نادي برشلونة قد أعلن قبل أسبوعين توقيعه مع فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس البالغ من العمر 21 عاما، والذي قاتل من أجله فريق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

بعد دي يونج، يوجد لاعب أخر في أياكس يرغب برشلونة في ضمه، وهو دي ليخت، الذي يحظي باهتمام كبار أوروبا مثل يوفنتوس وباريس سان جيرمان، ومانشستر سين.

الشك الوحيد لدى دي ليخت، هو المشروع الرياضي الذي ربما احتفظ به نادي برشلونة له، خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود جيراد بيكيه.

ورغم وجود بيكيه، تعاقد برشلونة مؤخراً مع الفرنسي جان كلير، لاعب تولوزر، وبات مستقبل دي ليخت غير واضح، في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه.

دي ليجت لديه استعداد تام للعب في كامب نو، هذه هي رغبته في اللعب جنبا إلى جنب مع صديقه دي يونج، حتى على استعداد للتخلي عن العروض الفلكية المقدمة له.

من الواضح بالنسبة لدي ليخت أنه يتخذ الخطوة الأولى فهو بحاجة إلى التأكد من أن نادي برشلونة جاد بشأنه، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

"تحديد موعد إياب الكلاسيكو بالكأس"

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا والتي ستشهد معركة خاصة من جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأكد الموقع الرسمي لليجا ، أن الاتحاد الإسباني حدد يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير المقبل موعداً لمباراة إياب نصف نهائي الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة في ملعب البرنابيو الساعة التاسعة بتوقيت إسبانيا.

وحدد الاتحاد الإسباني، يوم الخميس الموافق 28 فبراير موعداً لإياب نصف النهائي بين فالنسيا وريال بيتيس في ملعب الميستايا الساعة التاسعة بتوقيت إسبانيا

الجدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ملعب الكامب نو بمعركة الذهاب، فيما يحل فالنسيا ضيفاً على ريال بيتيس في ملعبه يوم الخميس.

صفقة برشلونة المُنتظرة يصدم ريال مدريد