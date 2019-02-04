رياضة | أمل مبدي: سعيدة بالمشاركة في مسابقة إبداع وأتمنى تنفيذ مبادرات الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمل مبدي: سعيدة بالمشاركة في مسابقة إبداع وأتمنى تنفيذ مبادرات الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت المهندسة أمل مبدي عضو الاتحاد الدولي وررئيس الاتحادين المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، عن سعادتها بالمشاركة في تحكيم الموسم السابع لمسابقة إبداع للمبادرات المجتمعية لشباب الجامعات، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت مبدي في تصريحات لها: "تأتي أهمية مسابقة إبداع لتسليط الضوء على مبادرات الشباب، وتبنى الأفكار الإبداعية ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع، بجانب غرس فكرة العمل الجماعى فى نفوس الشباب"

وتابعت مبدي "تضمنت المسابقة هذا العام ٥٢ مبادرة، تحمل أفكار جميلة ونافعة للمجتمع، ما بين مبادرات تنموية وأخري توعوية، وتؤكد وطنية شبابنا وحرصه علي خدمة المجتمع والنهوض به"

واختتمت مبدي "اختارت لجنة التحكيم ٧ مبادرات للوصول إلي التصفيات النهائية، وأتمني أن يأتي العام المقبل، وجميع هذه المبادرات تم تنفيذها فعليا، ولا نكتفي بإقامة المسابقة وتوزيع الجوائز علي الفائزين فقط، لأن التحدي الأكبر هو تطبيقها للاستفادة منها علي أرض الواقع، وهناك عدد منها تكاليفه بسيطة، ويستطيع الشباب أنفسهم تحملها، أما المبادرات ذات التكاليف الأعلي، فلابد نساعد جميعا مؤسسات الدولة والوزارات والمجتمع المدني في تنفيذها لتعم الفائدة".