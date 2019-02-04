رياضة | صفقة برشلونة المُنتظرة يصدم ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ماتيس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام الهولندي رفض عرضا من ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية وأنه أبلغ إدارة النادي الهولندي عن رغبته في ارتداء قميص برشلونة إذا رحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني بأن دي ليخت أوقف المفاوضات مع مسئولي الريال مؤكدا أن أسلوب لعب برشلونة يبدو مناسبا له بشكل أكبر وإضافة إلى ذلك فإنه يحلم باللعب إلى جوار أسطورة النادي الكتالوني ليونيل ميسي.

وأشار إلى أن دي ليخت يتطلع أيضا ليكون إلى جانب صديقه فرينكي دي يونج الذي وقع رسميا لبرشلونة قبل أيام في صفقة قوية بلغت نحو 90 مليون يورو.

وذكرت دون بالون بأن فرص دي ليخت في الانضمام إلى برشلونة تبدو بعيدة خاصة أن إدارة برشلونة ليست مستعدة ماليا للدخول في صفقة جديدة ربما تكلفه الكثير بعد صفقة دي يونج.

وأكدت أنه بالإضافة إلى العقبات الاقتصادية فإن مركز دي ليخت يضم الكثير من اللاعبين ولا يعاني برشلونة من نقص في قلوب الدفاع فهناك بيكي ولنجليت وأومتيتي المصاب وفيرمايلين بالإضافة للوافد الجديد من تولوز توديبو الذي يعولون على إمكانياته كثيرا في المرحلة المقبلة.

وأوضح الموقع الإسبانى إلى أن دي ليخت على استعداد لانتظار عرض برشلونة للنهاية بينما يركز على الظهور بأفضل صورة مع أياكس في الدوري الهولندي، حيث يحتل ناديه المركز الثاني خلف آيندهوفن وكذلك في دوري أبطال أوروبا التي سيواجهون فيها ريال مدريد بعد أيام.