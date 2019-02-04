رياضة | عاجل.. نجم يوفنتوس يتعرض لحادث سير خطير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم يوفنتوس يتعرض لحادث سير خطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض دوجلاس كوستا، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، لحادث سير قوي نتج عنه تحطم الجزء الأمامي من سيارة البرازيلي الدولي.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن هذا الحادث قد وقع على الطريق السريع الذي يربط بين بلديتي ليفورنو فيراري وسانثيا في شمال إيطاليا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن خدمات الطوارئ التي كانت متواجدة في مكان الحادث أكدت أن كوستا لم يتعرض لأي إصابات بعد ما تعرض لها.

وكشفت الصحيفة الإيطالية عن أن دوجلاس كوستا قد تم نقله على الرغم من ذلك لعمل بعض الإسعافات الأولية للإطمئنان على حالته الصحية.