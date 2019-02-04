رياضة | عاجل.. وست هام يدرك التعادل سريعا بهدف عالمي أمام ليفربول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وست هام يدرك التعادل سريعا بهدف عالمي أمام ليفربول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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سجل ميشيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد، هدف التعادل لفريقه أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. Advertisements



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