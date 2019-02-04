رياضة | عاجل.. ليفربول يسجل الهدف الأول أمام وست هام من تسلل واضح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يسجل الهدف الأول أمام وست هام من تسلل واضح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. جاء الهدف في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد كرة عرضية وصلت لماني استلمها وسددها في شباك وست هام.

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