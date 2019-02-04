رياضة | اتحاد الكرة يستقر على إلغاء بند الـ 8 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على إلغاء بند الـ 8 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على إلغاء بند الثمانية سنوات ومقعد المرأة بالجبلاية خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ أبوريدة أعضاءه خلال الجلسة الأخيرة برغبته في إلغاء بند الثمانية سنوات من لائحة النظام الأساسي وفتح باب الترشح أمام من تنطبق عليه الشروط دون التقيد بفترات محددة في مجلس الإدارة، وهو ماوافق عليه الأعضاء بالإجماع.
كما قرر مجلس الجبلاية أن يكون منصب نائب رئيس الاتحاد بالانتخاب، حيث تنص اللائحة الحالية على عدم وجود منصب للنائب في الانتخابات، بينما يتم عمل انتخابات داخلية لاختيار أحد الأعضاء في منصب النائب.
ويدرس المجلس حاليًا إلغاء مقعد المرأة بالانتخابات وجعل هذا الأمر مفتوحا أمام أعضاء الجمعية العمومية بالانتخاب المباشر دون تفريق بين الرجل والمرأة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة، جمعية عمومية غير عادية يوم 23 فبراير الجاري، لاتخاذ بعض القرارات وحسم أمر لجان تنظيم بطولة الأمم الإفريقية العام الجاري.
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